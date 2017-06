Zwanenfamilie gered van botulisme

DEN HAAG - Vogelasiel de Wulp in Den Haag heeft een drukke week achter de rug. Het begon allemaal met een mannetjeszwaan uit Ypenburg die ziek werd binnengebracht. Hij bleek besmet te zijn met botulisme. Een paar dagen later volgden moederzwaan en de zeven kinderen.

Ook zij bleken in de sloot in Ypenburg botulisme te hebben opgelopen. Met de Dierenambulance werden ze zondag afgeleverd bij het asiel in Kijkduin en herenigd met vader zwaan.Inmiddels gaat het weer goed met de zwanenfamilie, maar ze worden voorlopig nog niet teruggeplaatst in verband met mogelijke herbesmetting. Botulisme is een bacterievergiftiging waaraan watervogels en vissen dood kunnen gaan. Het asiel heeft contact opgenomen met het Hoogheemraadschap van Delfland over de waterkwaliteit in de betreffende sloot.