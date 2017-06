89-jarige Pieter zoekt mensen om over vroeger te praten

Pieter (89) zoekt naar mensen die met hem over vroeger willen praten.

DEN HAAG - Pieter van Beek (89) is een van de geinterviewden in Goud voor Oud, het programma dat Johan Overdevest maakt over eenzame ouderen. Pieter zou zo graag praten met andere ouderen over vroeger en het leven. Hij doet zijn oproep bij SuperDebby.

In het programma vervult Johan wekelijks de wens van een oudere en koppelt hem/haar vervolgens aan iets dat de eenzaamheid op termijn moet verminderen.



Pieter heeft vroeger als vrijwilliger bij de Haagse Vrijwillige Reddingsbrigade gezeten. In het programma draait hij op zijn 89ste nog een keer een dag mee als strandwacht.



Pieter zou zo graag met andere ouderen praten over vroeger en het leven. Of dat telefonisch is of in het echt tijdens een ontmoeting. Het gaat om het contact met mensen. Daar zijn geen echte (gespreks-)groepen voor.



Nu heeft Pieter eens in de week telefonisch contact met iemand van het ouderenfonds (zilverlijn). Dat is heel waardevol, maar ook beperkt. Daarom verrast Johan hem met het doen van een oproep bij SuperDebby.



Vind je het leuk eens met Johan te praten? Laat het ons weten bij SuperDebby. Mail naar superdebby@omroepwest.nl of bel 070 307 88 88.



Goud voor Oud is te zien op vrijdag vanaf 17.00 uur op TV West.











