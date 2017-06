Freubelladies knutselen van kralen, flessen of kopjes weer iets moois

Natascha en Diana van de Freubelladies.

DEN HAAG - Een kloddertje lijm hier, een stukje plakband daar, beetje verf en tadaah! De freubelladies hebben weer iets moois gemaakt. Ze vragen SuperDebby hen te helpen met spullen die mensen normaal weggooien.

Natascha en Diana uit Scheveningen vermaken hun knutselpubliek elke zaterdag via Omroep Scheveningen op internet met hun programma 'De Freubelladies' waarin ze... fröbel-tips geven. Het knutselt natuurlijk wel makkelijker met materialen, dus de dames hopen op jouw hulp!



Ze maken 'geen onzin met dure spullen' zoals ze zelf zeggen, maar gebruiken juist spullen die je normaal gesproken zou weggooien. Heb jij thuis nog kralen, schelpen, flessen of gebroken kopjes of andere leuke materialen liggen?



Lever ze in bij Omroep West aan de Laan van 's-Gravenmade 2. Of mail naar superdebby@omroepwest.nl Wij zorgen dat de spullen bij de freubelladies terecht komen.



Door: Redactie SuperDebby Correctie melden