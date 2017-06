Haagse Martha zamelt ruimteplaatjes in voor zieke kinderen

DEN HAAG - De afgelopen weken waren alle kinderen in de ban van de ruimte. Bij aankoop van je boodschappen kreeg je in de supermarkt ruimtevaartplaatjes van André Kuipers met leuke weetjes en feitjes over de ruimte. Voor een vol boek moesten de kids maar liefst 160 unieke plaatjes verzamelen. De Haagse Martha is de plaatjes ook fanatiek aan het sparen. Niet voor haar zelf of haar kind, maar voor zieke kinderen. Zo hoopt ze weer even een lach op hun gezicht te toveren!

Inmiddels heeft Martha al zo'n 50.000 plaatjes verzameld. "Ik organiseer speciale sorteermomenten buiten mijn huis, omdat het niet meer in mijn huis past" zegt Martha. Naast de ruimteplaatjes heeft Martha ook een hoop ruimteboeken, ruimteknuffels, ruimtepakken. VR-brillen en andere ruimtespullen verzameld. Het doel is om zoveel mogelijk leuke pakketten te maken, die ze aan zieke kinderen gaat uitdelen. Martha heeft specifiek voor deze actie gekozen, omdat het ook heel informatief is. Kinderen steken er echt wat van op.



Hoe kan je helpen? Heb je thuis nog plaatjes of boeken liggen die je niet gebruikt? Heb je een lege ruimte waar Martha de spullen op kan slaan of sorteren. Wil je helpen sorteren? Of wil je af en toe een ritje maken om nieuwe spullen op te halen? Alle hulp is welkom! Mail naar superdebby@omroepwest.nl





