Mobarak moskee viert Suikerfeest: 'Een mooie dag voor ons allemaal'

Foto: Omroep West / Jolien van de Griendt

DEN HAAG - In de oudste moskee van Nederland, de Mobarak moskee in Den Haag, is maandag het Suikerfeest gevierd. Een feest om elkaar te ontmoeten én natuurlijk lekker te eten. En de afsluiting van een maand vasten, de ramadan.





Niet alle moslims vieren het feest op hetzelfde moment. De datum van het Suikerfeest wordt bepaald aan de hand van het zien van de eerste maansikkel, dus vlak na de nieuwe maan. Daardoor schuiven de ramadan en het Suikerfeest ieder jaar steeds tien dagen naar voren.



LEES OOK: De ramadan is voorbij; moslims vieren Suikerfeest

'Een mooie dag voor ons allemaal. Het is een lange maand geweest', zegt Kashif Akmal van de moskee. Ramadan is een maand van bezinning, inkeer en zelfreflectie. Tijdens de ramadan traint een moslim om zijn contact met Allah en met de medemens te verbeteren. Tijdens het Suikerfeest komen de moslims samen om elkaar te ontmoeten en lekker te eten.Niet alle moslims vieren het feest op hetzelfde moment. De datum van het Suikerfeest wordt bepaald aan de hand van het zien van de eerste maansikkel, dus vlak na de nieuwe maan. Daardoor schuiven de ramadan en het Suikerfeest ieder jaar steeds tien dagen naar voren.