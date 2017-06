Babette (10) en haar vriendinnen zoeken wol voor recordpoging

DEN HAAG - De 10-jarige Babette en haar vriendinnen hoeven zich deze zomer niet te vervelen. Babette is samen met haar vriendinnen van de Maria Montessorischool namelijk druk bezig met hun recordpoging. Maar daar kunnen ze jouw hulp goed bij gebruiken!

De meiden zijn namelijk druk bezig om het wereldrecord vingerhaken proberen te verbreken. Op dit moment staat dat record op maar liefst 48 kilometer. De meisjes willen een haakwerk van wel 50 kilometer maken! Ze hebben tot nu toe al 8 kilometer gemaakt in 4 maanden tijd. De meisjes zijn dus wel lekker op weg maar ze zijn er natuurlijk nog lang niet.



Voor al die kilometers is een hoop wol nodig, ze zijn daarom nog op zoek naar wol. 'Het maakt niet uit wat voor wol het is, als het maar geen garen zijn' zegt Babette. Ze zijn inmiddels met een aardig clubje kinderen en ook opa's en oma's zijn al ingezet om te vingerhaken. Maar ze kunnen nog steeds extra handen gebruiken met het vingerhaken. Ze willen voor het einde van het volgende schooljaar klaar zijn.



Heb jij thuis wol liggen wat je kan missen? Breng het langs bij Omroep West. Of mail naar superdebby@omroepwest.nl



Door: Redactie SuperDebby Correctie melden