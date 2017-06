Paleis Noordeinde vorig jaar niet gezien? Grijp dan deze zomer je kans!

DEN HAAG - Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen gaan deze zomer opnieuw open voor publiek. Vanwege de grote belangstelling vorig jaar opent koning Willem-Alexander ook nu weer de deuren van zijn werkpaleis in het Haagse centrum.

Bijzonder is dat dit jaar ook het nieuwe servies wordt getoond, dat sinds dit voorjaar wordt gebruikt bij staatsbanketten en bij officiële diners met buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders en ambassadeurs.De belangstelling voor een paleisbezoekje was vorig jaar groot . Binnen de kortste keren waren de 20.000 kaartjes uitverkocht . Doordat er te veel mensen tegelijkertijd een kaartje wilden bestellen, lag de website plat . Dat zou dit jaar zijn aangepast.Het paleis is vier zaterdagen te bezoeken; vanaf 15 juli iedere zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur. De stallen gaan dinsdag 18 juli open. Deze zijn de drie weken erna van dinsdag tot en met vrijdag geopend tussen 13.00 en 17.00 uur. Een kaartje kost 6 euro en is vanaf vrijdag te bestellen via tickets.paleis-noordeinde.nl