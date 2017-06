Afval, stank en muizen, Haagse winkelier is afvalcontainers naast zijn zaak zat

DEN HAAG - Gek wordt Abderrahim Bissan ervan. De Haagse winkelier heeft sinds een paar jaar twee ondergrondse vuilcontainers naast zijn zaak. Die zijn vaak vol, en dan gooien buurtbewoners en collega-ondernemers hun zooi op straat, zegt Bissan. Gevolg: stank voor de deur en muizen in de winkel.

De winkelier was één van de ruim honderd mensen die zich meldden bij het afvalmeldpunt van Omroep West Buiten supermarkt Middelandse Zee aan de Herman Costerstraat hangt een penetrante afvallucht. 'Ze hebben het net opgeruimd', vertelt winkelier Bissan. Maar de stank hangt nog nadrukkelijk in de lucht. Dat is altijd zo, aldus de ondernemer. 'En nu in de zomer is het nog erger. Het afval trekt ongedierte aan, en soms heb ik zelfs muizen in mijn winkel.'Bissan probeert al twee jaar de zogeheten orac's (ondergrondse restafval containter) weer weg te krijgen, maar volgens de gemeente is er elders langs de Herman Costerstraat geen goeie plek voor deze twee. De supermarkteigenaar vindt dat onzin. 'Als ze verderop in de straat zouden zijn dan zouden buurtbewoners minder ver hoeven lopen en kunnen marktkooplui niet zo makkelijk erbij.'Want dat is volgens Bissan een deel van het probleem. Kooplieden van de naastgelegen Haagse Markt gooien hun afval na sluitingstijd naast de orac's. Die kooplui ontkennen dat uiteraard in alle toonaarden. 'Maar daar bij die containers, da's wel een probleem', zegt marktkoopman Peter Jansen. Maar niet een probleem van de markt. 'Je kunt niet alles wat hier gebeurt maar afschuiven op de markt', vindt hij. 'Die mensen die hier wonen, gooien ook alles maar neer.'Beide ondernemers erkennen wel dat de gemeente zijn best doet om de rotzooi op te ruimen. 'Als ik via Facebook een melding maak, komen er twee ambtenaren foto's nemen en dan wordt het soms na een half uur al weggehaald', is sinds kort de ervaring van Bissan. 'Vroeger duurde dat wel drie dagen. En het weekend blijft een probleem.'Koopman Peter Jansen vindt dat er veel beter gecontroleerd moet worden op het dumpen van afval naast de orac's. 'Zorg dat je er bent, desnoods onherkenbaar, zodat je mensen op heterdaad kunt betrappen, en schrijf dan ook die hoge boetes uit.'De gemeente Den Haag laat in een reactie weten bekend te zijn met meldingen over marktkooplui die hun afval in of naast de orac's gooien. Daar wordt ook op gecontroleerd, aldus een woordvoerder. De klacht van winkelier Bissan is bij de gemeente niet bekend.