ZOETERWOUDE-RIJNDIJK - Op de A4 bij Zoeterwoude-Rijdijk zijn maandagmiddag drie auto's op elkaar gebotst. Hierdoor stond er rond 17.00 uur een file van een half uur richting Den Haag, meldt de ANWB.

Twee rijstroken zijn dicht. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.