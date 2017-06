Ontevreden Groenendijk had zich een andere zomer met ADO voorgesteld

ADO Den Haag werkte maandagmiddag met een handvol spelers de eerste training af. De Haagse club is in afwachting van goedkeuring op de begroting. Dat moet de licentiecommissie van de KNVB doen. In Zeist verwacht men binnen twee weken met duidelijkheid te komen. Tot die tijd zal ADO Den Haag weinig tot zeer zeker niets op de transfermarkt kunnen doen.