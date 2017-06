Haase wint op gras in Eastbourne

DEN HAAG - Robin Haase staat in de tweede ronde van het grastoernooi in het Engelse Eastbourne. De Haagse tennisser versloeg maandag de Franse routinier Nicolas Mahut in twee sets: 6-4 7-6 (4).

Haase stuit in de tweede ronde op de winnaar van de wedstrijd tussen de Amerikaan Sam Querrey en de Rus Daniil Medvedev. Haase verraste vorige week met een zege op de mondiale nummer acht Dominic Thiem uit Oostenrijk. Hij bereikte daardoor de kwartfinales in het Duitse Halle, waarin hij werd uitgeschakeld door Richard Gasquet.



Haase klom door zijn goede optreden in Halle naar de 38ste positie op de wereldranglijst.