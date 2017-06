Buurtbewoners zamelen geld in voor reanimatie-apparaat in hun wijk

WADDINXVEEN - Een groep inwoners uit de Waddinxveense wijk Groenswaard heeft 3.000 euro ingezameld voor een Automatische Externe Defibrillator (AED). Ze hebben het reanimatie-apparaat aan een huis in de wijk opgehangen en hopen zo de overlevingskans na een hartinfarct te vergroten.

Met een AED en mensen die het apparaat kunnen bedienen is de kans op overleven na een hartinfarct aanzienlijk groeter. Veel AED's hangen in gebouwen en winkels, maar omdat deze alleen tijdens openingstijden beschikbaar zijn, nam een aantal bewoners begin dit jaar het initiatief voor een inzamelingsactie voor het apparaat.Tien personen uit de wijk kunnen het apparaat bedienen. De AED is in een buitenkast aan een huis in het Schuberthof opgehangen. Aanstaande vrijdag wordt het officieel in gebruik genomen.