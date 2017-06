Internationale top over internetombudsman in Den Haag

Foto: Archief

DEN HAAG - Den Haag organiseert in 2018 de eerste internationale top van de Association for Accountability Internet Democracy (AAID). De internetconferentie vindt plaats in het Vredespaleis met vertegenwoordigers uit de publieke en particuliere sector en staat in het teken van de eventuele aanstelling van een internationale internetombudsman, met als zetel Den Haag.





Dan Shefet, oprichter van AAID: 'Het is heel logisch dat de eerste internationale AAID-top wordt gehouden in Den Haag, de juridische hoofdstad van de wereld, en dat hier wordt verkend welke juridische beginselen voor cyberspace zouden moeten gelden.'



'De noodzaak om te praten over internationale regelgeving met betrekking tot internet is groot', zegt de Haagse wethouder Saskia Bruines. 'Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat de veiligheid en betrouwbaarheid van internet beter wordt belegd.'