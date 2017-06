Storingen Julianabrug vermoedelijk door fout in besturingssysteem

ALPHEN AAN DEN RIJN - De storingen bij de Julianabrug in Alphen aan den Rijn komen vermoedelijk door een fout in het besturingssysteem. Aannemer Mourik gaat deze week verder met testen en hoopt eind deze week een definitieve uitslag te hebben.

De brug was maandag elk half uur eventjes open om het veiligheidssysteem te testen. Er zijn al maanden storingen omdat er problemen zijn met dit veiligheidssysteem. Om die reden is de brug ook nog niet officieel opgeleverd sinds het kraanongeluk op 3 augustus 2015.'75 procent van de storing is opgelost. Er zaten namelijk sensoren bij die niet geschikt zijn voor de brug. Deze zijn aangepast. We proberen nu de rest van de storing te achterhalen', zegt woordvoerder Martin van Putten. Door maandag de brug zo vaak open te zetten, hoopte het bedrijf de storing uit te lokken. 'We weten nu ongeveer waar het zit. We hebben de chipplaat vervangen waar het besturingssysteem inzit.'De rest van de week gaat het bedrijf verder met testen. De brug zal ook dan zo nu en dan openstaan. 'Dat is vervelend voor de inwoners. Maar het is een innovatieve brug en bij iets nieuws zijn er altijd opstartproblemen.'Vanwege de storingen is onlangs besloten dat er voorlopig permanent een monteur bij de brug aanwezig moet zijn. De monteur blijft de brug monitoren totdat de brug minimaal twee weken achter elkaar storingvrij draait.