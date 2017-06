N207 in beide richtingen dicht door ongeluk

Foto AS Media

GOUDA - De N207 is maandagavond in beide richtingen dicht tussen Bergambacht en Alphen aan den Rijn. Dit komt door een ongeluk bij industrieterrein Gouwestroom in Gouda.





Verkeer wordt omgeleid, meldt de ANWB. Volgens omstanders zijn er twee mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk wanneer de weg weer opengaat.