Westland Salades haalt slaatjes terug: er kan glas in zitten

DEN HAAG - Het bedrijf Westland Salades laat een aantal aardappel-zalmslaatjes terughalen uit de schappen van onder meer Albert Heijn en Jumbo. Er kunnen stukjes glas in zitten.

De producten liggen in de winkel onder namen als AH Ambachtelijk zalmslaatje en Jumbo Ambachtelijk zalmslaatje en Westland Zalmsalade.Wie de aardappel-zalmslaatjes in huis heeft, krijgt het advies de inhoud weg te gooien en de lege verpakking te retourneren. Het aankoopbedrag wordt dan vergoed. Het gaat om slaatjes met een bepaalde houdbaarheidsdatum en productiecode. Het van oorsprong Westlandse bedrijf zit sinds 2009 in Den Haag.