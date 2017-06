Recordpoging tongzoenen mislukt: 'Dit is echt insane'

DEN HAAG - Vijf uur en drie minuten hebben ze het volgehouden. Toch was het niet genoeg voor een wereldrecord. Voormalig TV West-presentator Jeroen Holtrop was van plan om 59 uur met een 26-jarige Amsterdamse te zoenen, maar de recordpoging mislukte.

Ruim een jaar geleden deed hij ook al een poging om het wereldrecord tongzoenen te verbeteren. Toen faalde hij na twee uur. 'We hebben het in ieder geval langer volgehouden dan de vorige keer', reageert zijn zoenpartner Lauren na afloop. Holtrop heeft 'mixed feelings' over het resultaat. 'Het is helaas nog lang geen 59 uur.'Holtrop en Lauren deden de recordpoging vlak voor de Eiffeltoren in Parijs. Na een paar uur begonnen steeds meer ledematen pijn te doen: voeten, rug, lippen. Holtrop: 'Dit is echt insane jongen. Dit is echt zwaarder dan de vorige keer.'