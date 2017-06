14-jarige jongen vermist in Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - In Alphen aan den Rijn wordt sinds maandagmiddag de 14-jarige Deon van Halen vermist. Zijn ouders en de politie maken zich zorgen over hem en zijn naar hem op zoek.

De jongen is rond 17.00 uur vanaf het Groenoord op een zwarte damesfiets vertrokken. Hij is heel licht getint en heeft een normaal postuur. Hij droeg een zwarte broek met scheuren, een zwart-wit shirt en een zwarte jas. Hij had een gekleurde rugzak bij zich.De fiets is een zwarte Gazelle met een transportrek op de voorkant. De politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben.