Modestudenten veranderen Gemeentemuseum in catwalk

DEN HAAG - Ruim 300 studenten van de School voor Mode van ROC Mondriaan presenteerden maandagavond hun jaarlijkse modeshow. Dit jaar stond de catwalk op een wel heel bijzondere locatie: het Gemeentemuseum. Het thema? U raadt het al: de Stijl van Piet Mondriaan.

En dus keren de rode, gele en blauwe vlakken en de witte en zwarte strepen regelmatig terug op de catwalk. Maar niet alle studenten waren gebonden aan dit thema. En dus is het een kleurrijk geheel worden met prachtige creaties.De beste ontwerpen van de modeshow worden vanaf 15 juli in het Gemeentemuseum getoond. Ze maken deel uit van de tentoonstelling Fashion in Style. Hier is mode te zien die is geïnspireerd door het werk van Piet Mondriaan en De Stijl. Met bijvoorbeeld creaties van Yves Saint Laurent, Prada, Marlies Dekkers en Michael Barnaart van Bergen.