Felle brand bij bedrijfspand in Den Haag

DEN HAAG - Bij een bedrijfspand op de Mercuriusweg in Den Haag heeft maandagavond een korte felle brand gewoed. Ook een naastgelegen auto vatte vlam. Niemand raakte gewond.

De brand onstond even voor middernacht. Vermoedelijk vatte een berg afval vlam. 'Dat lag tegen de gevel van het gebouw aan', meldt een woordvoerder van de brandweer.De brand was vrij snel geblust. Het pand is vooral aan de gevel beschadigd. Ook de auto heeft flinke brandschade opgelopen.