West Wekker: Leraren voeren actie en vermiste 14-jarige jongen terecht

Archieffoto

DEN HAAG - Goedemorgen! Heb je een kind op de basisschool? Dan kan het je bijna niet zijn ontgaan. Veel leraren in het basisonderwijs beginnen vandaag een uur later met lesgeven. Ze vragen zo aandacht voor de hoge werkdruk en de lage salarissen. Dit en meer lees je in de West Wekker van dinsdag 27 juni.

1. Leraren voeren actie tegen hoge werkdruk

Basisschoolleraren leggen vanochtend hun werk een uur neer. Ze voeren zo actie tegen de hoge werkdruk.



2. Demonstratie tegen uitbreiding Madurodam

De uitbreidingsplannen van Madurodam zijn tegen het zere been van de Partij voor de Dieren. Daarom demonstreert de Haagse fractie vanavond samen met andere tegenstanders op het voorplein van het Haagse attractiepark.



3. Modestudenten veranderen Gemeentemuseum in catwalk

Ruim 300 studenten van de School voor Mode van ROC Mondriaan presenteerden gisteravond hun jaarlijkse modeshow. Dit jaar stond de catwalk bij een wel heel bijzondere locatie: het Gemeentemuseum.



4. Vermiste jongen Alphen aan den Rijn is terecht

In Alphen aan den Rijn werd sinds maandagmiddag een 14-jarige jongen vermist. Zijn ouders maakten zich, net als de politie, zorgen over hem maar vannacht werd bekend dat de jongen terecht is.



Het weer: Eerst nog wat zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Later in de middag en avond is er een toenemende kans op regen.



Door: Redactie Correctie melden