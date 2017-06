Overleden persoon aangetroffen in Leiden

De politie doet onderzoek. (Foto: Mizzle Media)

LEIDEN - In een woning in de Lopsenstraat Leiden is in de nacht van maandag op dinsdag een overleden persoon gevonden.

De politie heeft het lichaam aangetroffen 'onder verdachte omstandigheden'. Voor de gevel van de woning staat een politietent.



Omroep West-verslaggever Mariët Overdiep is dinsdagochtend ter plaatse: 'De recherche doet hier nog steeds onderzoek. Het is onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld. Ook buurtbewoners die ik hier in de vroege ochtend heb gesproken weten niet wat er exact is gebeurd.'









