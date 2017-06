Den Haag in top vijftig dynamische Europese steden

De skyline van Den Haag. (Foto: ANP)

DEN HAAG - Den Haag bezet de vijftigste plaats op de ranglijst van meest dynamische steden in Europa. Die ranglijst is door Savills Investment Management opgesteld om te bepalen welke steden het meest geschikt zijn voor commerciële vastgoedinvesteringen. Londen, Parijs en Cambridge bezetten de eerste drie plaatsen.

Amsterdam is de hoogst genoteerde Nederlandse stad, op plaats vier. Utrecht volgt op plaats 46 en ook Eindhoven staat nog boven Den Haag, op plaats 48.



Savills vergeleek 130 steden in Europa op zes onderwerpen: innovatie, inspiratie, interconnectie, investeringen, infrastructuur en inclusiviteit. Met die laatste term bedoelt Savills de mate waarin mensen van verschillende achtergronden worden opgenomen in de samenleving en door elkaar heen wonen.



Door: Redactie Correctie melden