Vermiste jongen Alphen aan den Rijn is terecht

ALPHEN AAN DEN RIJN - De 14-jarige jongen uit Alphen aan den Rijn die sinds maandagmiddag 17.00 uur vermist werd, is weer terecht. Dat meldde de politie in de nacht van maandag op dinsdag.

'Wij willen iedereen bedanken voor het uitkijken en het meedenken', laat de politie weten op Twitter. Waar de jongen is teruggevonden, is niet bekend gemaakt.De jongen was voor het laatst gezien op het Groenoord. Daar reed hij op een zwarte damesfiets.De ouders van de jongen maakten zich, net als de politie, zorgen over zijn verdwijning.