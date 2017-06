Politieauto bekogeld met baksteen, twee jongens (15) aangehouden

Twee verdachten zijn aangehouden. (Foto: Twitter politie Gouda)

GOUDA - Een politieauto in Gouda is dinsdagochtend bekogeld met een baksteen. Dit gebeurde rond 7.00 uur op de Molenmeesterslag.

De politie was daar naartoe gegaan na een melding dat iemand tegen een voordeur stond te trappen. Voor dit huis bleken verschillende vernielingen te zijn aangericht.



'Toen we daar ter plaatse waren en er aangifte werd gedaan, werd een steen naar ons opvallende dienstvoertuig gegooid,' laat een politiewoordvoerder weten.



Achtervolging



De twee verdachten gingen er vervolgens rennend vandoor. Een 15-jarige jongen uit Gouda werd op de Sluismeesterslag aangehouden. Hij had zich daar verstopt in de bosjes.



De tweede verdachte werd na een achtervolging een half uur later aangehouden op de Bodegraafsestraatweg. Ook deze jongen is 15 jaar oud en komt uit Gouda. 'Hij verzette zich tegen zijn aanhouding,' aldus de politie.





