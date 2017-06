Ontbijten tegen werkdruk en te lage salarissen in het onderwijs

ZOETERMEER - Basisschoolleerlingen in Nederland konden deze dinsdagochtend een uurtje langer uitslapen. De leraren staken namelijk. Ze leggen een uur hun werk neer uit protest tegen lage salarissen en de hoge werkdruk.

Ook bij basisschool De Triangel in Zoetermeer wordt deze dinsdagmorgen gestaakt. 'We zijn als leerkrachten wel gewoon op de normale tijd op school, alleen gaan we met collega's eerst samen ontbijten in plaats van lesgeven,' vertelt lerares Manon van Kreijl. 'Op deze manier kunnen we ons weer wat beter voelen. Dat leek ons wel een toepasselijke actie.'



Alle leerkrachten van De Triangel doen mee aan de staking. Volgens Van Kreijl is er bij de ouders begrip voor de werkonderbreking. 'De ouders zien ook hoe hoog de werkdruk bij de leraren is.'



'Je kan ons geen nee verkopen'



Leden van het demissionaire kabinet hebben al laten weten dat er op dit moment geen extra geld is om iets te doen aan de werkdruk en de hoogte van de salarissen van leerkrachten. 'Ik begrijp dat het voor het kabinet een lastige situatie is, maar ze moeten dan toch maar wat beter om zich heen kijken,' vindt Van Kreijl, 'je kan ons geen nee verkopen.'





