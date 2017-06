Grote actiebereidheid onder Haagse leraren: 'Dit gaat ook om toekomst land en kinderen'

Foto: archief

DEN HAAG - Zo'n negentig procent van de leerkrachten in de regio Den Haag doet dinsdagochtend mee aan het lerarenprotest voor hogere salarissen en minder werkdruk. Dat zegt Marieke Faber van de actiegroep PO in actie, die de lerarenacties in de regio Den Haag coördineert.





Volgens Faber draait de actie niet alleen om meer geld of de



'We sluiten meer acties niet uit'



'Dinsdagmiddag worden op het Malieveld meer dan driehonderdduizend handtekeningen overhandigd aan politici met het verzoek de problemen in het onderwijs aan te pakken. Als de politiek niet met een oplossing komt, sluiten we nieuwe acties niet uit,' benadrukt Faber.



Faber benadrukt dat het niet om een staking gaat maar om een prikactie . 'We zijn ook gewoon op school aanwezig. We geven alleen geen les. Op de school waar ik werk, doen de leerkrachten dinsdagochtend bijvoorbeeld tijdens de werkonderbreking administratief werk.'

