'We hebben ons publiek kunnen verrassen,' Festival Classique blij met editie 2017

DEN HAAG - Festival Classique kijkt terug op een zeer geslaagde elfde editie. Het evenement trok tussen 15 en 25 juni 43.000 bezoekers naar Scheveningen, dat zijn er meer dan vorig jaar.

'Het was voor ons extra spannend dit jaar,' vertelt festivaldirecteur Annemarie Goedvolk. 'Nooit eerder programmeerden we zoveel nieuwe voorstellingen, coproducties en premières.'Zo ging in de Lourdeskerk SIMEON in première, een hedendaagse Indiase dansvoorstelling gebaseerd op muziek van Simeon ten Holt. Een andere première was 'Schubert in Scheveningen'. Dit concert begon in de hal van de Visafslag en eindigde met vijf verliefde zangers die per schip de haven verlieten. Een andere voorstelling die indruk maakte, was 'Movement'. Dat vertelde het verhaal van de door Michael Barnaart van Bergen ontworpen Mondriaanjurk en was bovenal een eerbetoon aan Piet Mondriaan.Het artistieke niveau lag tijdens Festival Classique volgens Goedvolk zeer hoog. 'We hebben ons publiek opnieuw kunnen verrassen. We ontvingen veel positieve reacties en gaan op de ingeslagen weg verder. Ook de reuzenradconcerten komen volgend jaar terug, op grotere schaal zelfs.'