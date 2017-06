Voorlopig geen sportactiviteiten op sportcomplex Haaglandia

Foto: Archief

RIJSWIJK - Het sportcomplex Haaglandia heeft nog geen nieuwe bestemming, en er gloort voorlopig geen licht aan de horizon. De gemeente Rijswijk is eigenaar van de grond, maar niet van de kleedkamers, kantine en tribune. De aangestelde curator moet nu bepalen wat er hiermee gaat gebeuren, maar die heeft nog geen datum gevonden voor een eventuele veiling.

Voetbalvereniging Haaglandia werd op 4 april van dit jaar officieel failliet verklaard, en sindsdien is de gemeente in afwachting wat er met de opstallen van de club gaat gebeuren. Curator Broeseliske kan daar echter niks over zeggen: 'We doen geen uitspraken over lopende faillissementen, want dat is niet in het belang van de crediteuren.'



Dit tot teleurstelling van de gemeente. Die wil het complex dolgraag verhuren, maar is dus afhankelijk van de curator. 'We zijn in gesprek met verschillende partijen, maar niemand wil een sportpark huren zonder kleedkamers. Ze kunnen zich moeilijk in portacabins omkleden,' laat een woordvoerder weten.



Impasse dreigt



Zolang de curator geen nieuwe veiling uitschrijft zal het sportcomplex dus leeg blijven staan. Een impasse ligt op de loer. Dit bevestigt ook de gemeentewoordvoerder: 'We zitten niet meer aan het stuur. Het is nu gewoon in ieders belang dat het gehele sportcomplex inclusief kleedkamers, kantine, en tribune in handen komt van één partij. Dan kan er eindelijk weer gesport worden.'