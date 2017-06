Minister opent lab voor zelfrijdende auto's: 'Drukke kruising nu nog stap te ver'

DELFT - Zelfrijdende auto's zijn de toekomst, volgens kenners. Maar voordat het zover is, is er nog veel onderzoek nodig. Bij de TU Delft opende minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur dinsdagochtend een nieuwe laboratorium. In dit Researchlab Automated Driving Delft zal onderzoek naar automatisch rijden plaatsvinden.

'We weten nog weinig van hoe automatisch rijden in de praktijk werkt en wat we hier in de praktijk aan gaan hebben,' vertelt Bart van Arem van de TU. 'Met name in een stedelijke omgeving waarin de zelfrijdende auto andere voertuigen en andere verkeersdeelnemers tegenkomt. Daar is veel kennis voor nodig.'Volgens Van Arem wordt in het nieuwe lab 'de complexiteit stap voor stap opgebouwd'. 'We beginnen op de Green Village, waar we eenvoudige manoeuvres kunnen doen, met eenvoudige kruisingen. Een hele drukke kruising is op dit moment voor een automatische auto een stap te ver.'Van Arem wijst op de automatische shuttle die in Capelle aan den IJssel op een aparte rijstrook rijdt. Dat systeem willen ze op de TU stapsgewijs doorontwikkelen. 'Op die aparte rijstrook kan zo'n shuttle vaart maken. Maar we weten nog niet voldoende over de interactie als die automatische shuttle in een wat minder 'beschermd' gebied gaat rijden.'Daarom richt de TU zich in eerste instantie op wat rustiger verkeer. 'Als je zo'n automatische auto op een drukke kruising zet met voetgangers, fietsers, trams, bussen en andere auto's, dan vrees ik dat 'ie niet van zijn plaats komt.'Met zo'n auto dwars door de stad rijden is volgens Van Arem dus nog 'verre toekomstmuziek'. 'Ik denk wél dat je op een aantal plaatsen waar het rustiger is heel goed met automatische voertuigen kan rijden. Je kan denken aan combinaties met parkeren op afstand, aan het automatisch bezorgen van pakketjes en dat soort zaken.'