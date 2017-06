Premier India praat met premier Rutte en Indiase gemeenschap in Den Haag

DEN HAAG - De Indiase premier Narendra Modi brengt dinsdag een kort werkbezoek aan Nederland om de banden tussen beide landen te versterken. Hij is een halve dag in Den Haag, waar hij ontmoetingen heeft met leden van het kabinet, de koning en de Indiase gemeenschap.

Het bezoek begint 's middags op het Catshuis. Daar heeft Modi een werklunch met premier Mark Rutte en een aantal ministers. Modi spreekt hier ook een aantal topmensen uit het bedrijfsleven. Op het gebied van water en cultuur wordt een aantal overeenkomsten gesloten.Daarna gaat de Indiase premier naar de Eikenhorst in Wassenaar voor een audiëntie bij koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Máxima spreekt de Indiase premier ook in haar rol als speciale pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.Modi sluit het werkbezoek aan het eind van de middag af met een ontmoeting met de Indiase gemeenschap in ons land. Op de Sportcampus in Den Haag worden 2400 mensen verwacht.