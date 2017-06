Recordtransfer Schoonhovenaar Rick Karsdorp zo goed als rond

SCHOONHOVEN - Rick Karsdorp staat op het punt om een miljoenencontract bij AS Roma te tekenen. De verdediger uit Schoonhoven is dinsdag in Rome geland om zijn medische keuring te ondergaan. Dinsdagmorgen liet het ANP weten dat de clubs tot een akkoord zijn gekomen: Karsdorp kost zo'n 16 miljoen euro, en dat bedag kan nog oplopen door eventuele bonussen tot 19 miljoen. De clubs moeten de transfer nog wel bevestigen.

De transfergeruchten deden al weken de ronde, maar nu lijkt het toch eindelijk rond. Feyenoord verlangde wekenlang bijna 20 miljoen euro voor de rechtsback, maar heeft nu toch water bij de wijn gedaan.Karsdorp begon als klein jongetje in de jeugd van VV Schoonhoven, voordat hij werd gescout door profclub Feyenoord. Hij doorliep de jeugdopleiding zonder grote problemen, maar toch besloot zijn vader hem op 15-jarige leeftijd terug naar zijn geboortedorp te halen. Zijn schoolresultaten waren ernstig achteruit gegaan, en de puber Karsdorp moest zich eerst op de school richten voordat hij weer mocht voetballen.Nadat zijn schoolprestaties verbeterden, mocht hij van zijn ouders weer voetballen. Niet bij Feyenoord, maar opnieuw bij zijn jeugdclub VV Schoonhoven. Hij was echter zo goed, dat hij na een half jaar terugkeerde bij de club uit Rotterdam-Zuid.Nadat hij onder trainer Fred Rutten zijn debuut had gemaakt in een wedstrijd tegen de Turkse club Besiktas, ging het snel met de carrière van de 21-jarige voetballer. Hij veroverde een basisplaats in Feyenoord 1, en werd uiteindelijk zelfs international voor het Nederlands elftal . Nu maakt hij zijn droomtransfer naar AS Roma.Of de Schoonhovenaar de duurste Feyenoorder aller tijden wordt is nog even afwachten. Het transferrecord staat momenteel op naam van Katwijker Dirk Kuyt, die in 2006 voor 18 miljoen naar Liverpool vertrok. Karsdorp zou inclusief bonussen dus iets meer kunnen gaan opleveren.