Autootje overleden? De Uitrit regelt de emotionele laatste reis

LEIDEN - Leidenaar Floris Kruijer heeft de allereerste auto-uitvaartorganisatie ter wereld opgezet. Wie na vele jaren rijplezier sterk gehecht is geraakt aan zijn of haar autootje kan bij Kruijer een heuse uitvaart regelen, voordat de sloper met de trouwe vierwieler aan de gang gaat.

'Ik vind het gek dat zoiets er nog niet is, terwijl je wel een uitvaart voor je overleden hamster kan regelen,' zegt de initiatiefnemer.Hij ontdekte als student aan de Willem de Kooning Academie dat veel mensen erg gehecht zijn aan hun auto, zeker als ze er zelf ook aan gesleuteld hebben. 'Als je hem dan naar de sloop brengt en er is verder niets, dan is dat wel gek.'Zelf rijdt Kruijer in een oude Nissan Bluebird die van zijn overleden opa is geweest. 'Ik kan me er dus alles bij voorstellen,' zegt hij. 'Ik heb ook een soort emotionele band met die auto omdat hij van mijn opa is geweest.'Kruijer is eigenlijk reclamemaker, maar nu dus ook uitvaartondernemer. Wie een gepast einde voor zijn auto wil kan via 'De Uitrit' een kleine ceremonie regelen op de sloperij.'Er is van alles mogelijk, uiteraard luisteren we naar de wensen van de eigenaar,' aldus Kruijer. De klant krijgt ook nog een 'carcube' mee, een klein samengeperst deel van de auto. De jonge ondernemer benadrukt dat het plan geen grap is; het is namelijk zijn afstudeerproject.