Nabestaanden Mitch Henriquez krijgen namen agenten ook in derde instantie niet

DEN HAAG - De identiteit van de vijf politieagenten die in 2015 in het Haagse Zuiderpark betrokken waren bij de aanhouding van Mitch Henriquez, die hierna overleed, blijft onbekend. Dat heeft de Haagse voorzieningenrechter bepaald.

De nabestaanden van Henriquez wilden de namen weten omdat zij de agenten willen oproepen om te getuigen in een zogenoemd voorlopig getuigenverhoor, in voorbereiding op een civiele rechtszaak.De Haagse voorzieningenrechter wijst het verzoek af, omdat de nabestaanden in maart, tijdens een eerdere kort geding-procedure, op dezelfde gronden om de namen van de politieagenten gevraagd hebben. Dat verzoek werd toen afgewezen. Ook in de strafzaak tegen twee van de vijf agenten werd het verzoek afgewezen.Henriquez werd in het Haagse Zuiderpark door de vijf agenten gearresteerd bij een muziekfestival, omdat hij zou hebben geroepen dat hij een wapen had Henriquez overleed nadat agenten bij zijn aanhouding een nekklem toepasten. Maar volgens een forensisch arts is de meest waarschijnlijke doodsoorzaak een hartstilstand of hartritmestoornissen. Na de dood van Henriquez ontstonden in de Schilderswijk flinke rellen