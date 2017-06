Kattenspullen gezocht voor opvang uit Alphen aan den Rijn!

DEN HAAG - 'Debby, ik ken iemand die heel goed werk doet en katten thuis opvangt. Kun jij haar misschien helpen aan kattenspullen?' Dat schreef Sonja Sijtsma uit Alphen aan den Rijn aan SuperDebby.

Bonny Jochems vangt thuis en bij andere mensen katten op die om welke reden dan ook geen baas meer hebben en probeert een nieuw huis voor ze te vinden.De kattenliefhebber en gedragstherapeute heeft op dit moment 19 katten in de opvang, Thuis en bij een vriendin. Zoals bijvoorbeeld de vier poezen van een oudere man die na een ziekenhuisopname niet meer naar huis terug kon. 'We zoeken nu een nieuw baasje voor het viertal', vertelt Bonny.De opvang kost veel geld. 'Dat betaal ik uit eigen zak en met behulkp van donaties. Het zou geweldig zijn als mensen mij kunnen helpen met kattenspullen die ze over hebben, zoals krabpalen, kattenbakken, voerbakjes en voer.'Kijk voor meer informatie op de website van de opvang Kun jij Bonny helpen? Mail naar superdebby@omroepwest.nl