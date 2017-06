Slinkse wisseltruc bij tankstation Nieuwerkerk aan den IJssel

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - Een tankstation in Nieuwerkerk aan den IJssel krijgt te maken met een man die een slinkse wisseltruc uitvoert. Na veel gegoochel met geld vertrekt hij 300 euro rijker. De man speelt het zo goed, dat de medewerker van het tankstation in eerste instantie niet in de gaten heeft dat er geld mist.

De man komt op zaterdag 29 april binnen bij het tankstation aan de Europalaan. Hij rekent drie blikjes drinken af en haalt dan een stapel met biljetten van 20 euro tevoorschijn. Die wil hij graag wisselen. De medewerker controleert eerst de biljetten op echtheid en haalt dan een envelop met briefjes van 50 euro uit de kassa. Hij geeft de man zes biljetten.Maar dan blijkt dat de man de briefjes van 50 niet wil hebben. Hij wil tientjes, maar die heeft de medewerker niet. De biljetten gaan terug in de envelop en de man krijgt zijn geld netjes terug. Plotseling wijst hij weer naar de envelop met biljetten van 50 en trekt die uit de handen van de medewerker. Hij haalt al het geld eruit, in totaal 600 euro.De man houdt de biljetten in zijn hand en weet dan, zonder dat de medewerker het ziet, zes biljetten van 50 euro in zijn hand te vouwen. De medewerker pakt de stapel geld snel weer terug, maar ziet in eerste instantie niet dat er biljetten missen. Op de beelden is duidelijk te zien dat de man één van zijn handen vanaf dat moment op de toonbank laat liggen. Vermoedelijk zit het geld daarin verstopt.De man krijgt zijn biljetten van 20 euro terug en vertrekt. De medewerker houdt een vreemd gevoel over en telt even later het geld in de envelop. Daar blijkt 300 euro uit te zijn verdwenen. De man heeft het zo gespeeld, dat hij niets door heeft gehad. Mogelijk doet hij het vaker.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem