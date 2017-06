Minister Bussemaker keurt fusie tussen ROC en ID College goed

LEIDEN - Minister Bussemaker (PvdA) van Onderwijs keurt de fusie tussen ROC Leiden het ID College goed. Dat schrijft Bussemaker dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De twee mbo-instellingen werken al langere tijd naar een fusie toe . Uiterlijk volgend jaar moeten ROC Leiden en het ID College samen zijn gegaan. De nieuwe mbo-school gaat MBO Rijnland heten en moet onderwijs bieden aan zo'n 17.000 studenten. Dat is veel meer dan de 5.000 studenten die Bussemaker als maximum voor mbo-instellingen beschouwt. Zij vindt dat het onderwijs niet te grootschalig moet zijn.Toch besluit de minister om niet voor de fusie te gaan liggen. 'Door het organiseren van zeven domeingerichte colleges is kleinschalig onderwijs mogelijk dat aansluit bij de economische structuur van de regio,' schrijft Bussemaker. Binnen deze mbo-colleges, bijvoorbeeld welzijn en gezondheidszorg, staat volgens de minister de 'menselijke maat voorop'.Bovendien kan de 'financiële continuïteit' van het ROC Leiden in het geding komen als de fusie niet doorgaat, aldus Bussemaker. Volgens de minister is inmiddels bij beide instellingen draagvlak voor het samengaan. De nieuwe school heeft vestigingen in Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer. ROC Leiden en het ID College benadrukken zelf ook de kleinschaligheid van de opleidingen.ROC Leiden kwam een paar jaar geleden in de problemen door grootschalige nieuwbouw bij de stations Leiden Centraal en Leiden Lammenschans, die de opleiding veel meer kostten dan gepland. ROC Leiden werd twee jaar geleden van de ondergang gered door een financiële injectie van 40 miljoen euro, opgebracht door alle andere mbo-instellingen.De Leidse mbo heeft het grootste gedeelte van dat bedrag inmiddels binnen. In 2016 kreeg de school 32,5 miljoen in plaats van de geplande 20 miljoen euro, omdat er vorig jaar extra geld nodig was.De resterende 5,5 miljoen zal Bussemaker verstrekken als de volgende voortgangsrapportage van de Onderwijsinspectie is verschenen. Dat gebeurt naar verwachting uiterlijk op 1 oktober. ROC Leiden krijgt het geld alleen als er voldoende vooruitgang is geboekt.