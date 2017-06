Buurman van dode in Leiden: 'Ik zag veel bloed'

De politie doet onderzoek. (Foto: Mizzle Media)

LEIDEN - De dode die maandagnacht is gevonden in een woning in de Lopsenstraat in Leiden is de 29-jarige bewoner van het pand. Dat heeft de politie laten weten. Een buurman vond het slachtoffer maandagnacht omstreeks 01.30 uur in de deuropening van zijn woning.





Het slachtoffer wordt door de buurman omschreven als een rustige man die al zo'n drie jaar in de straat woont en nooit overlast veroorzaakt. De buurman: 'In het huis lag veel bloed. In de keuken heb ik ook een bebloed mes zien liggen.' De politie wil verder nog niets zeggen over de zaak en doet vandaag onderzoek in de woning.





Volgens de buurman zat de man onder het bloed en was hij al niet meer in leven toen hij hem vond. De buurman heeft gelijk 112 gebeld.Het slachtoffer wordt door de buurman omschreven als een rustige man die al zo'n drie jaar in de straat woont en nooit overlast veroorzaakt. De buurman: 'In het huis lag veel bloed. In de keuken heb ik ook een bebloed mes zien liggen.' De politie wil verder nog niets zeggen over de zaak en doet vandaag onderzoek in de woning.