Overvallers slijterij Den Haag haarscherp vastgelegd op bewakingsbeeld

DEN HAAG - Bij een overval op een slijterij in het centrum van Den Haag wordt een medewerker flink mishandeld. Vier mannen vertrekken uiteindelijk met een kleine buit. Hoewel ze de camera in de winkel hebben vernield, zijn er toch duidelijke beelden van de verdachten.

De overval vindt plaats op vrijdag 9 juni rond 17.30 uur bij slijterij Sital aan de Gedempte Burgwal in Den Haag. De medewerker zit televisie te kijken op het moment dat er vier mannen binnenkomen. Eén van hen komt meteen op hem af, geeft hem een vuistslag in zijn gezicht en eist geld.Ook een tweede man geeft het slachtoffer rake klappen, zodat hij begint te bloeden. De derde en vierde man bemoeien zich niet met de mishandeling. Het slachtoffer zegt dat hij geen geld heeft, maar dat pikken de mannen niet. Ze nemen hem mee naar een kantoortje en daar vinden ze wat kleingeld. Voor ze vertrekken, vernielen ze de kabel van de camera.Het slachtoffer blijft achter met flinke verwondingen. Hij heeft meerdere kneuzingen in zijn gezicht, een blauw oog, een tand door zijn lip en een zere rug. Hij staat na de overval met een angstig gevoel in de winkel. De overval spookt nog altijd door zijn hoofd.Ondanks de vernielde camera zijn er beelden van de verdachten. Die zijn gemaakt door een camera van een naastgelegen winkel. De vier lopen op hun gemak weg richting de Paviljoensgracht. Ze zijn duidelijk in beeld en de politie hoopt dat u ze herkent.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem