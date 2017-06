Sieraden aangetroffen bij aangehouden verdachte in Gouda

GOUDA - De politie in Gouda houdt op woensdag 21 juni een verdachte aan. Hij probeert nog te vluchten via paadjes en tuinen en tijdens zijn vlucht gooit hij een tas weg. Die blijkt vol te zitten met sieraden. De vraag is van wie die zijn.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 27 juni. Meer zaken zijn hier te vinden.



Het gaat onder andere om een aantal ringen, waaronder een trouwring met de naam Sina. De rechtmatige eigenaar zal de datum kunnen vertellen aan de politie. Verder is er een medaillon met daarin een zeer persoonlijke herinnering. Alle foto’s staan boven dit bericht.



Herkent u iets?



Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Of vul het digitale tipformulier in op

