‘Grote verschillen in zorgkosten liggen niet alleen aan gezondheid’

DEN HAAG - DEN HAAG – De oorzaken van de hoge zorgkosten in een aantal Haagse wijken liggen niet alleen in de fysieke situatie van mensen. Ook woonomstandigheden, het hebben van een baan of schulden en de situatie van de eventuele kinderen spelen een grote rol.

Dat zegt de Haagse wethouder Karsten Klein (CDA, volksgezondheid). Vandaar dat volgens hem het stadsbestuur de afgelopen jaren heeft geprobeerd om op veel terreinen het leven in de wijken te verbeteren. ‘Om te zorgen dat wijken leefbaar zijn, dat er voldoende sportmogelijkheden zijn, dat er voldoende begeleiding is voor jongeren, dat er preventie plaatsvindt en vanuit mijn portefeuille ook nog emancipatie: moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken.’De wethouder voegt daaraan toe dat ook sprake is van een ‘hardnekkig probleem’. Klein: ‘Hier zijn mijn voorgangers in het verleden ook heel druk mee bezig geweest. En dit college ook nog steeds, vanuit verschillende portefeuilles. Maar er zijn geen snelle oplossingen mogelijk.’Gisteren werd bekend dat de zorgkosten in de Haagse Schilderswijk jaarlijks gemiddeld 30 miljoen euro hoger liggen dan het landelijk gemiddelde . Uit de gegevens die in opdracht van RTL Nieuws werden geanalyseerd, blijkt dat in de Schilderswijk, Spoorwijk en het Laakkwartier in 2015 bijna 30 procent meer zorgkosten zijn gedeclareerd dan gemiddeld.Als voorbeeld van de maatregelen die de gemeente treft, noemt de wethouder de huishoudelijke hulp. ‘Die hebben we in Den Haag in stand gelaten. Terwijl het kabinet daarop erg heeft bezuinigd. Dat hebben wij gelukkig niet gedaan. Ik denk dat het anders bij de huisartsen nog veel drukker zou zijn geworden. Dus wat de gemeente kan doen en wat we snel kunnen doen, doen we ook.’De PvdA in Den Haag deelt die mening niet, zegt fractievoorzitter Martijn Balster. 'We doen er echt veel te weinig aan. Er gaat weinig geld naar preventie. En naar wijkzorg, want daar begint het: met vroeg dingen signaleren. Ongezond gedrag, maar ook dingen die bijdragen aan ongezondheid. Daar moet je echt heel wijkgericht mee aan de slag. En dat doen we veel te weinig. Niet alleen de gemeente, maar ook de zorgverzekeraars,’ aldus de PvdA-voorman.Balster wil daarom een nieuwe opzet. ‘Begin eens met al het geld dat er is te bundelen. Daarna echt wijkplannen maken en die factoren aanpakken die het meest bijdragen aan die ongezondheid. En dat ligt in de zorg, bijvoorbeeld genoeg bewegen en een gezonde levensstijl, maar ook in de woonomstandigheden en in de inkomenssituatie van mensen.’Ook Klein zegt dat het verkleinen van de verschillen niet alleen kan worden bereikt door je uitsluitend op gezondheid te richten. ‘Je moet ook kijken naar hoe mensen zijn geïntegreerd, of mensen ook een baan hebben. Want dat zijn ook vaak zaken, in combinatie met schuldenproblematiek, die ervoor zorgen dat het niet goed met je gaat en dat je vanuit die positie ook sneller de weg naar de huisarts weet te vinden.’Het onderzoek maakt opnieuw duidelijk dat de verschillen in de Haagse wijken nog steeds groot zijn. Wordt dat ooit anders? Klein: ‘Ik denk dat dat heel moeilijk is. Je ziet dat er gewoon grote verschillen zijn. Maar onze ambitie is om dat nooit te accepteren. Om te zorgen dat iedereen hier in gezondheid kan opgroeien. Dat mensen een baan hebben, niet afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering en de taal leren, zodat ze gewoon volwaardig in Den Haag mee kunnen doen. En dat je dus die verschillen kleiner maakt dan ze nu zijn.’