Drugs per post: verzendbedrijf zat in Hillegom

Archieffoto

HILLEGOM - De Koninklijke Marechaussee heeft in mei en juni de laatste cel in een groot Nederlands drugsnetwerk opgerold. Het netwerk opereerde vanuit het Zuid-Hollandse Hillegom, en verzond de drugs in puzzeldozen. Dat laat de Marechaussee op haar Facebookpagina weten.

Het rechercheteam van de Koninkelijke Marechaussee startte vorig jaar een onderzoek nadat de Douane verschillende postpakketten had aangetroffen met daarin grote hoeveelheden drugs. Het onderzoek wees uit dat de verdachten opereerden vanuit een loods in Hillegom. De pakketten drugs werden daar samengesteld en verpakt in puzzeldozen. Het zou onder andere gaan om de harddrugs XTC, amfetamine, cocaïne en LSD.



Klanten bestelden hun pakketten via het zogeheten dark web, een onderdeel van het wereldwijde web dat niet rechtstreeks vindbaar is voor zoekmachines. De 'puzzels' werden vervolgens verzonden via gewone pakketvervoerders, en op deze manier probeerde de drugsbende niet te veel op te vallen.



500 kilo



Het rechercheteam vermoedt dat er op deze manier maar liefst 500 kilo aan harddrugs is verstuurd en geleverd aan klanten over de hele wereld. De bestemming varieerde van Rusland tot de Verenigde Staten, maar er werd ook geleverd aan Europese landen.



Er zijn zes verdachten opgepakt. 'Met de arrestatie van zes Nederlanders op 9 en 10 mei en 4 juni 2017 is het laatste deel van een netwerk opgerold,' aldus de Marechausee. De verdachten variëren in leeftijd van 21 tot 55 jaar en komen uit Lelystad, Hilversum en Haarlem.