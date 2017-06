Directeur Parkpop: 'Ik zie geen verband optreden Broederliefde en vechtpartijen'

DEN HAAG - Volgens Guus Dutrieux is er nog geen causaal verband aan te wijzen tussen het optreden van Broederliefde en de vechtpartijen in het publiek. Dat meldt de Parkpop-directeur aan Omroep West.

'Daar kijken we naar. We weten dat het wel eens onrustig wordt bij optredens van de Rotterdamse rapformatie. We wilden Broederliefde echter daarom niet bij voorbaat uitsluiten . De leden kunnen daar niets aan doen,' legt Dutrieux uit.'Verder hangt het ook samen met de acts. De afmelding van twee hoofdacts heeft invloed op het publiek dat naar ons festival komt. Gecombineerd met slecht weer krijg je dan een dominante groep bij bepaalde bands. We zoeken daarom uit hoe we Parkpop weersbestendiger kunnen maken.'Tijdens het optreden van onder andere Broederliefde was het onrustig in het publiek. Er waren vechtpartijen, waarbij gewonden zijn gevallen. Ook werden vrouwen betast . Twee vrouwen hebben hiervan aangifte gedaan.'Natuurlijk balen we hier als een stekker van. Al 25 jaar organiseren we een rustig evenement en dan kom je zo negatief in de publiciteit. En uiteraard wil ik het niet bagatelliseren wat er is gebeurd met die twee vrouwen. Voor hen is het ook vreselijk,' aldus Dutrieux.Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn tijdens een optreden van Broederliefde. Ook na een optreden van de Rotterdamse rapformatie in TivoliVredenburg in Utrecht was het onrustig.Rapper Emms kwam daarnaast negatief in het nieuws vanwege antisemitische leuzen tijdens de bekerfinale Feyenoord-FC Utrecht vorig jaar. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei besloot daarop dat Broederliefde niet langer Ambassadeur van de Vrijheid tijdens Bevrijdingsdag dit jaar mocht zijn.'Al met al hadden we met behoorlijk wat tegenvallers te maken,' blikt Dutrieux terug op de 37editie van het muziekfestival in het Haagse Zuiderpark. 'Denk ook aan het weer en een last minute afmelding. Het was geen slecht festival, maar ook geen topper. Gelukkig zat de sfeer er wel goed in. Dus ik geef deze editie een nipte voldoende, een 6.'Een paar uur voor het optreden meldden Toots and the Maytals zich af. Een van de bandleden was zijn paspoort verloren en het was niet meer mogelijk om een vervangend document op zo’n korte termijn te regelen. Het was de tweede tegenvaller voor Parkpop. Eerder moest funklegende Bootsy Collins afzeggen. Hij werd geopereerd aan een tumor in zijn oor.Dutrieux: 'Twee belangrijke acts die wegvallen. Dat is pech. Het had, samen met het slechte weer, behoorlijk wat invloed op de bezoekersaantallen.' Het grootste gratis toegankelijke festival van Nederland trok dit jaar ‘slechts’ ruim 200.000 bezoekers . Een jaar eerder kwamen er nog 278.000 mensen af op Parkpop.'Het weer was de belangrijkste reden,' zo denkt Dutrieux, 'de Haagse kern is altijd wel aanwezig op het festival. Het publiek dat van verder weg komt, wacht helaas meer het weer af. Als het regent, haken zij sneller af. Tijdens de evaluatie gaan we kijken hoe we onze programmering en opzet weersbestendiger kunnen maken.'