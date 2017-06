Skeletten uit dertiende eeuw duiken op bij kerk Den Haag

DEN HAAG - Bij de opgravingen die plaatsvinden bij de Grote Kerk in Den Haag zijn skeletten gevonden die voor een deel waarschijnlijk uit de dertiende eeuw zijn. Het archeologisch onderzoek wordt gedaan omdat het plein rond de kerk op de schop gaat.

'Het is uniek om hier onderzoek te doen', vertelt fysisch antropoloog Barbara Veselka. 'We staan hier midden in de stad, dus veel mensen komen een kijkje nemen.'Dinsdagmiddag waren er al van 105 mensen stoffelijke resten gevonden. De meest opmerkelijke vondst is een rijtje skeletten van kinderen die op hun benen liggen. 'We weten niet precies waarom ze zo liggen.''De doden zijn niet altijd verwant met elkaar, ook al liggen ze bij elkaar', vertelt archeoloog Peter Stokkel.De skeletten zijn volgens hem goed geconserveerd. 'Maar het valt wel op dat veel mensen die hier begraven zijn een vitamine D-tekort hadden. MIsschien heeft dat te maken met de industrialisering.'Elke werkdag is er 's middags iemand aanwezig die geïnteresseerden uitleg geeft over het onderzoek en de gedane vondsten. 'Het is heel bijzonder dat wij hier lopen te winkelen, terwijl je hier de skeletten ziet van mensen die hun leven al geleefd hebben,' vertelt een van de omstanders. 'Je ziet hier de cyclus van het leven...'