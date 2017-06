Man (50) uit Oegstgeest overlijdt na auto-ongeluk op Duitse snelweg

OEGSTGEEST - Een bestuurder van een bestelbus is maandag na een ongeluk overleden aan zijn verwondingen. De 50-jarige man kwam uit Oegstgeest. Dit meldt de Duitse politie. Het ongeluk gebeurde op de Duitse snelweg A3, ter hoogte van Isselburg, net over de Nederlandse grens.

De man uit Oegstgeest botste achterop een vrachtwagen die moest afremmen voor een kijkersfile die was ontstaan na een ongeluk aan de andere kant van de snelweg.De vrachtwagenchauffeur deed nog wel zijn waarschuwingslichten aan, maar de bestuurder van de achter hem rijdende bestelbus zag dat te laat. De 50-jarige man probeerde via de vluchtstrook uit te wijken, maar tevergeefs: hij botste achterop de oplegger.Door de klap slingerde de bestelbus tegen de vangrail, waardoor de man uit Oegstgeest klem kwam te zitten in zijn cabine. De brandweer moest de man uit de auto bevrijden, maar hij overleed later aan zijn verwondingen.Het ongeluk zorgde ervoor dat de A3 richting Keulen enkele uren werd afgesloten. De file reikte tot in Nederland.