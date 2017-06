Zeven jaar cel voor overval op geldloper in Zoetermeer

ZOETERMEER - Twee mannen die in december 2015 een geldloper in Zoetermeer overvielen, moeten zeven jaar de cel in. Dat heeft de rechter in Den Haag dinsdag besloten. Het duo bedreigde de geldloper met een vuurwapen en maakte ongeveer 260.000 euro buit.

In de straf nam de rechter ook een mislukte overval mee op een geldloper in winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam in oktober 2016 en de voorbereiding van één of meer andere overvallen. Een derde man is tot 20 maanden cel veroordeeld voor betrokkenheid bij de overvalpoging in Rotterdam. Hij heeft onder meer geldwagens en geldlopers gevolgd.De twee hoofddaders overvielen op 16 december 2015 een geldloper in het Zoetermeerse winkelcentrum Meerzicht. Ze hielden hem onder schot , pakten de geldkoffer af en namen hem mee naar buiten. Daar kon de man ontsnappen. Op spectaculaire videobeelden die een omstander maakte, is te zien hoe de overvallers een Volkswagen Caddy gebruikten om de geldkoffer open te krijgen. Ze zetten de koffer tegen een muur en reden een aantal keer hard tegen de koffer aan.Eén van de twee mannen was ten tijde van de overval in Zoetermeer nog maar net uit de gevangenis. Hij zat een straf van 6 jaar uit voor het proberen neer te schieten van een HTM-controleur op 2 september 2010 in Den Haag. Hij haalde de trekker over, maar de kogel bleef steken.De politie kwam de mannen op het spoor met behulp van het GPS-systeem van de vluchtauto en camerabeelden. Justitie had voor de overvallen negen jaar cel geëist