Gemeentemuseum toont werk flamboyante kunstenaar Heyboer

DEN HAAG - Het werk van de flamboyante kunstenaar Anton Heyboer (1924-2005) is binnenkort te zien op een tentoonstelling in het Gemeentemuseum Den Haag. Veertig jaar na zijn laatste grote museale expositie wil het museum de internationale kwaliteit van zijn werk uit de jaren zestig en zeventig opnieuw laten zien.

Heyboer was in die jaren een gevierd kunstenaar en verkocht werk aan musea als het MoMA in New York, had grote tentoonstellingen in het Gemeentemuseum en het Stedelijk Museum in Amsterdam en werd zelfs in 1975 in Amerika gepresenteerd als één van de belangrijkste Europese schilders van dat moment.De kunstenaar hield er een bijzondere levensstijl op na. Hij woonde in zijn zelf gebouwde woning waar hij omringd was door zijn vijf vrouwen. De tentoonstelling toont de ontwikkeling van zijn oeuvre met de nadruk op de periode 1956-1977, maar belicht ook de wijze waarop Heyboer leefde. De expositie is te zien van 26 augustus tot en met 4 februari.