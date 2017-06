Lex Immers vertrekt bij Club Brugge vanwege familie

DEN HAAG - Lex Immers en Club Brugge gaan per direct uit elkaar. De 31-jarige Haagse middenvelder wil vanwege zijn familie weer in Nederland voetballen, meldt de Belgische club op haar website. Hij had nog een contract voor een jaar bij Club Brugge.





Immers begon zijn loopbaan bij ADO Den Haag. Hij speelde tussen 2007 en 2012 bijna 150 competitiewedstrijden voor de Hagenaars.Daarna kwam hij uit voor Feyenoord en het Cardiff City in Wales, alvorens hij in januari dit jaar neerstreek in Brugge. De middenvelder speelde zestien wedstrijden voor de Belgische topclub, waarin hij één keer scoorde

