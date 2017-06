Archeologen vinden eeuwenoude schedel in Alphen

ALPHEN AAN DEN RIJN - 'De rest van het skelet hadden we graag gevonden, maar alleen een schedel is ook bijzonder,' zegt Nadine Conradi van archeologisch onderzoeksbureau RAAP enthousiast. Vorige week ontdekten archeologen een oude menselijke schedel in de buurt van de Koningin Máximabrug in Alphen aan den Rijn.

'We weten nog niet veel, maar het is inmiddels wel duidelijk dat het van een man is geweest,' legt Conradi uit. 'Dat kun je namelijk zien aan de structuur van de schedel.' Het is nu aan een fysisch antropoloog om uit te zoeken hoe oud het is. 'Dat kan nog wel een paar maanden duren.'De bijzondere vondst werd gedaan tijdens archeologisch onderzoek bij de Oude Rijn. Dat was ooit de noordgrens van het Romeinse Rijk. Ten zuiden ervan liep de zogenaamde 'Limesweg'. In heel Nederland vinden archeologen er resten van terug.'En wat het bijzonder maakt is dat de schedel onder die weg lag,' vertelt Conradi. 'Dus het hoeft niet zozeer uit de Romeinse tijd te zijn, maar het kan ook veel ouder zijn.' De onderkaak en de rest van het lichaam zijn niet gevonden. En dat roept veel nieuwe vragen op bij de onderzoekers.'Hoe is het daar terechtgekomen? Het zou gebeurd kunnen zijn toen het lichaam aan het ontbinden was en dat het zelf zijn eigen weg is gegaan,' zegt Conradi. 'Is het meegenomen door het water? Of door een dier? Al die mogelijkheden moeten we nu gaan bekijken.'