18 kilo henneptoppen gevonden in woning

DEN HAAG - Na een melding van een buurtbewoner heeft de politie maandag 18 kilo henneptoppen gevonden in een woning aan de Hendrik Mandestraat in Den Haag. De hennep heeft een straatwaarde van 90.000 euro.

Buurtbewoners roken een sterke henneplucht in de straat. Agenten kwamen op de melding af en gingen naar het huis waar de geur vandaan kwam. In die woning vonden ze verschillende tassen met henneptoppen, 18 kilo in totaal.In de woning hielden agenten vier verdachten, vrouwen van 47 en 56 jaar en mannen van 48 en 52 jaar, aan. De verdachten hebben allemaal geen vaste woon- of verblijfplaats. De 47-jarige vrouw moest ook nog een straf van 18 dagen uitzitten.Na deze aanhoudingen startte de recherche direct een onderzoek. Hieruit kwam naar voren dat op een adres in Voorburg mogelijk een hennepkwekerij zou zijn. Aan de Binckhorstlaan troffen agenten inderdaad een kwekerij aan met 420 hennepplanten. De politie nam de planten en bijbehorende apparatuur in beslag.'We waren precies op tijd, want de toppen zaten al in tassen klaar om vervoerd te worden', zegt een rechercheur uit het hennepteam. 'De straatwaarde is ongeveer 90.000 euro.'